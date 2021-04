Este domingo, dia 11 de abril, foi para o ar a semifinal do "The Voice Kids". Na gala em direto do programa da RTP1, Fernando Daniel juntou-se aos seus concorrentes para interpretar "Melodia da Saudade".

"Fernando Daniel e a sua equipa - Simão Oliveira, Leonor Sá-Chaves e Margarida Machado - interpretaram o tema 'Melodia da Saudade', da autoria do mentor, na semifinal do 'The Voice Kids Portugal 2021'", resumiu a produção do programa de talentos nas redes sociais.

O momento foi elogiado pelos espectadores nas redes sociais e pelos mentores do "The Voice Kids". "Altamente, puto", sublinhou Carlão.

A apresentadora Catarina Furtado também não ficou indiferente à atuação. "Fernando, tenho de te agradecer pelo teu enorme talento e pela pessoa bonita que és. Dedicaste esta música ao teu avô e todas as crianças que entrevistei falaram-me dos avôs", frisou.

"És um menino lindo. És lindo, Nando", atirou a apresentadora.

Veja o vídeo.