"Como dirias que é Espanha, sem o dizer?" é a nova campanha promocional do Turespaña com a Netflix. O organismo espanhol responsável pelo turismo e o serviço de streaming juntaram-se para um vídeo que destaca algumas das cidades e tradições do país.

O vídeo promocional conta com narração de Miguel Bernardeau, um dos protagonistas da série "Elite".

Segundo o jornal El Periódico, a entidade encarregada da promoção do país chegou a um acordo com a plataforma de streaming para divulgar o destino através das séries e filmes filmadas em Espanha.

A parceria prevê ainda a produção de novas séries, como "Jaguar", em Almería, "Feria", em Barcelona "Tú no eres especial", em Navarra, "Intimidad", em Bilbao, ou "Bienvenidos a Edén", em Lanzarote e Barcelona.

Veja o vídeo: