No programa das manhãs da Rádio Comercial, Vasco Palmeirim apresentou uma versão do tema "Gasolina", de Daddy Yankee. Na letra da canção, o apresentador fala sobre o aumento dos preços dos combustíveis.

"Automobilistas: poupem os vossos motores/ Tudo a dar menos gás nos aceleradores/ Ai Jesus tou na reserva - ando a vapores/ Onde é que se compra aquele carro dos Flintstones?", canta o apresentador.

No Youtube, o vídeo do tema soma mais de 92 mil visualizações e encontra-se no top dos mais populares.

Veja o vídeo: