Maria João Abreu foi hospitalizada de urgência depois de sofrer um aneurisma na passada sexta-feira, 30 de abril. A atriz desmaiou durante as gravações da novela "A Serra" (SIC), depois de ter apresentado falhas no raciocínio e mal estar.

Ao Correio da Manhã, uma fonte próxima da família avançou que a atriz já realizou duas cirurgias e que o seu estado é "muito complicado.

De acordo com a mesma fonte citada pelo jornal, os médicos “continuam sem conseguir drenar o sangue acumulado, devido à hemorragia".

Em comunicado, a SIC confirmou que a atriz sofreu um aneurisma na passada sexta-feira. "A atriz Maria João Abreu sofreu na sexta-feira, dia 30 de Abril, um aneurisma e está a ser acompanhada no Hospital Garcia de Orta. Toda a família agradece a preocupação e mensagens que tem recebido. Pedimos com carinho a todos, em especial à Comunicação Social, que nos permitam passar por este momento com a calma e privacidade necessárias para ajudar a Maria João Abreu a superar este desafio. Obrigado”, pode ler-se na nota enviada pelo canal.

"A SIC está a acompanhar a situação com a reserva que a mesma implica", frisa o canal no site Fama Show. O prognóstico é reservado, adiantam várias publicações.

A revista TV Mais avança ainda que Maria João Abreu terá sido operada duas vezes, estando em coma.