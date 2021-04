No próximo sábado, dia 10 de abril, a emissão do programa semanal "Estamos em Casa", da SIC, vai ser conduzida pelo Padre Borga. O talk show, que decorre na 'casa' de João Baião e Diana Chaves, vai para o ar entre as 9h00 e as 12h00.

"Aos sábados de manhã, reza a tradição que um novo apresentador toma conta da casa. Este sábado, a celebração do programa fica nas mãos do Padre Borga", anunciou a estação de Paço de Arcos nas redes sociais.

No passado sábado, dia 3 de abril, o programa da SIC foi conduzido pela atriz Filipa Nascimento, que atualmente veste a pele de Mel na novela "Amor, Amor".