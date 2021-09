Terminou na passada terça-feira, dia 31 de agosto, o processo de recrutamento para a CNN Portugal, tendo-se registado 4169 candidaturas, revelou a Media Capital em comunicado. A par da fase de seleção, que está em curso, avança também a construção do estúdio do novo canal de informação, que começa a ser instalado em setembro e vai ocupar o espaço que pertencia aos programas de entretenimento da TVI - “Dois às 10”, “Goucha”, “Em Família” e “Autores”.

"O processo de migração do entretenimento da estação de Queluz de Baixo para o estúdio G da Plural, em Bucelas, terminou, com sucesso, no final da semana passada", frisa o canal.

O diretor geral adjunto da TVI, Hugo Andrade, acompanhou o processo e destaca o "espírito de união e cooperação entre as equipas da TVI, Plural, EMAV e EPC". "Enquanto decorriam as mudanças, os programas continuaram sempre em antena e isso exigiu um grande esforço de todos. Arranjaram-se soluções, alguns programas tiveram de ser gravados no exterior, mas conseguiu-se", frisou.

"Entre os vários desafios, a deslocação e o transporte de uma das paredes do cenário do 'Goucha' acabou por ser um dos processos mais exigentes. Não sendo possível desmontar a parede constituída por centenas de peças em acrílico, foi necessário 'muito estudo e engenharia' por parte da equipa da EPC. No final, a parede chegou intacta ao novo estúdio, de onde já se transmitem os programas do daytime da TVI", explica a TVI.