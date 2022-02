O jornalista do canal tinha a informação no seu alinhamento que iria entrevistar João Fernandes, jurista da DECO, mas quem estava em estúdio era um investigador de Ciência Política da Universidade do Minho.

"Julgo que há aqui um pequeno equívoco, eu não sou jurista da DECO... Sou investigador de Ciência Política da Universidade do Minho", corrigiu o convidado. "Vamos corrigir obviamente e mudar o foco desta entrevista (...) Era uma entrevista que tínhamos previsto um pouco mais para a frente", explicou Francisco David Ferreira.

"Isto vai fazer lembrar outros momentos... por exemplo, aquele do Herman José, ‘eu é mais bolos'", brincou o jornalista.

