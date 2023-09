Na emissão de estreia do "The Voice Portugal", da RTP1, João Duarte foi o último concorrente a subir a palco. O concorrente interpretou o tema “Eu Sei que Vou-te Amar” e conquistou todos os mentores.

A atuação também chamou a atenção da produção global do programa de talentos. Esta semana, a "Prova Cega" do português foi considerada uma das melhores da semana em todo o mundo - veja aqui o vídeo.

O passagem de João Duarte pelo "Factor X"

No final da atuação no programa de talentos da RTP1, Fernando Daniel recordou que concorreu com João Duarte no "Factor X", da SIC. "Estava a falar com a Sónia, sem qualquer rancor... Participei no 'Factor X', em 2014 ou 2015, e fui o quarto a atuar - estavam cinco cadeiras disponíveis e sentei-me numa. O João foi o último a cantar e a Sónia levantou-me, mandou-me para casa e sentou o João. É muito curioso", contou o artista.

"Foi a melhor coisa que te aconteceu na vida. A melhor coisa! Se eu não te tivesse mandado embora, tu não tinhas a gana, não tinhas vindo ao 'The Voice', não estavas aí hoje e hoje, sim, és o maior", frisou a vocalista dos The Gift. "Foi no momento certo", acrescentou.

Depois dos mentores comentarem a atuação do jovem, Fernando Daniel bloqueou Sónia Tavares. "Fui maldoso, mas prefiro olhar para isto como uma estratégia", frisou o cantor. "Não estava à espera que me fizesse isto", respondeu a artista.

Veja aqui a atuação.