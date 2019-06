"Euphoria" é a nova aposta da HBO e acompanha um grupo de estudantes que têm de lidar com drogas, sexo, identidade, trauma, redes sociais, romance e amizade. A série, que é protagonizada por Zendaya (“Homem-Aranha: Regresso a Casa”) e que conta com Drake como produtor, chegou esta segunda-feira, dia 17 de junho, à HBO Portugal, e tem dado que falar.

Devido às cenas explícitas, Brian ‘Astro’ Bradley abandonou o elenco a meio da produção da primeira temporada. Segundo o The Hollywood Reporter, o ator recusou gravar cenas que não estavam no guião, incluindo uma cena de sexo entre dois homens.

A publicação avança ainda que Brian ‘Astro’ Bradley foi substituído por Algee Smith, que dá vida a Chris na série da HBO.

Segundo a HBO, a série, criada e escrita por Sam Levinson ("The Wizard of Lies"), que também realiza cinco episódios, "vem trazer um novo ponto de vista sobre a maioridade, explorando a visão adolescente das festas com acesso a substâncias e o dia-a-dia cheio de ansiedade com empatia e franqueza".

"A série segue Rue Bennett (Zendaya), de 17 anos, viciada em drogas recém-saída da reabilitação, que luta para entender o futuro. A sua vida muda drasticamente quando conhece Jules Vaughn (Hunter Schafer), uma rapariga transexual que se mudou recentemente para a cidade após o divórcio dos pais, e que, tal como Rue, procura pelo lugar onde pertence", revela o serviço de streaming em comunicado.