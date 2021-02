"Estamos em Casa" é o mais recente programas das manhãs de sábado da SIC. O talk show estreou-se no início de janeiro e conta com diferentes apresentadores todas as semanas. No início do mês, Alexandra Lencastre foi a atriz desafiada para conduzir a emissão.

Na emissão desta quarta-feira, dia 10 de fevereiro, Joana Marques analisou o programa conduzido pela atriz. "Acho que descobri o melhor programa de televisão de sempre. Só há um problema: é uma edição limitada. Muito limitada mesmo porque só houve um episódio e não vai haver mais", gracejou a humorista na rubrica "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença.

Veja o vídeo: