Depois de vários meses em recuperação, Ângelo Rodrigues regressou ao pequeno ecrã para uma entrevista exclusiva no programa de Cristina Ferreira, na SIC. No sofá da "casa" da apresentadora, o ator esteve acompanhado por vários colegas da novela "Golpe de Sorte".

Na emissão da passada segunda-feira, dia 9 de dezembro, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou a entrevista que Ângelo Rodrigues deu a Cristina Ferreira. "Ângelo apareceu com bom aspecto, embora não tenha contado grande coisa sobre o que aconteceu - o ator confessou que não se lembra com grande nitidez do que aconteceu antes de dar entrada no hospital e muito menos durante (...) Se queriam ouvir alguém que soubesse de tudo, mais valia terem convidado um jornalista da revista Flash", gracejou a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã".

Em "Extremamente Desagradável", Joana Marques também analisou o testemunho de Maria João Abreu, colega do ator em "Golpe de Sorte".

