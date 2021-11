Na emissão desta quinta-feira, 25 de novembro, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou as reportagens em direto da festa de lançamento da CNN Portugal.

"Estreou há dias um novo canal de informação e que é, no fundo, o resultado do 'Querido Mudei a Casa' na TVI24. Levaram lá os decoradores para fazer novos cenários e voilá, CNN Portugal", começou por gracejar a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença.

"Nota-se que ADN de Queluz de Baixo ainda lá está. A nova estação começou como? Como uma festa, claro. A TVI é sempre sinónimo de festa", frisou.

Veja o vídeo: