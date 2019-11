Judite Sousa anunciou há uma semana que iria sair da TVI. "Depois de uma longa e serena ponderação, decidi terminar a minha relação profissional com a TVI. Foram oito anos que me permitiram, em total liberdade, vivenciar a paixão pelo jornalismo com sentido de dever e responsabilidade ao serviço de uma empresa privada", explicou a jornalista na passada quarta-feira na sua conta de Instagram.

Na edição desta segunda-feira, dia 11 de novembro, da rubrica "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques analisou a saída de Judite Sousa da TVI e fez uma retrospectiva da passagem da jornalista pelo canal de Queluz de Baixo.

"Os oito anos de Judite Sousa na TVI não se podem resumir a polémicas. Houve muito trabalho, muitas entrevistas a grandes vultos da política, muitas perguntas difíceis e muitas perguntas a roçar o absurdo... que são as minhas favoritas, claro", confessou a humorista.

Veja o vídeo: