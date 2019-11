O AMC anunciou as primeiras novidades sobre a terceira série do universo de "The Walking Dead". Uma das primeiras revelações foi o nome da produção centrada na primeira geração criada no apocalipse zombie: "The Walking Dead World Beyond".

Durante o episódio final da última metade de temporada de "The Walking Dead", o canal revelou ainda o primeiro trailer da nova série, que vai contar com Julia Ormond ("Mad Men") - a atriz vai vestir a pele de Elizabeth, a líder carismática, de uma força extraordinária, grande e sofisticada.

"Estamos muitos satisfeitos que a Julia se junte ao nosso grupo. Estou agradecido pelo talento, a graciosidade, a inteligência e o humor que trouxe para o estúdio, para o nosso programa e para este papel. Temos muita sorte, nós e o público, uma vez que Julia está a contribuir para dar uma nova vida ao novo mundo de mundo de The Walking Dead", frisou Scott M. Gimple, produtor da série.

Veja o trailer:

Atualmente em rodagem em Richmond (Virgínia) e nos arredores, vai contar ainda com Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston e Nico Tortorella no elenco principal.

"'The Walking Dead: World Beyond' tem como foco a primeira geração criada no apocalipse zombie. Alguns convertem-se em heróis. Outros convertem-se em vilãos. Mas todos mudarão para sempre; adultos e com identidades consolidadas, tanto boas como más", explica o canal.

Em Portugal, "The Walking Dead: World Beyond" estreia na primavera de 2020.