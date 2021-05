Fátima Lopes anunciou no final de abril o lançamento do seu novo livro. "Chegou o dia de vos revelar um dos projetos que tem preenchido os meus dias: o meu oitavo livro", revelou a apresentadora nas redes sociais.

Segundo a revista TV Guia, a apresentadora irá apresentar o novo livro no programa de Júlia Pinheiro, no dia 19 de maio. "Com a saída do meu oitavo livro, a minha editora [Planeta] contactou todos os meios de comunicação social, deforma a que pudéssemos promovê-lo. E a SIC foi a primeira estação a convidar-me", revelou Fátima Lopes à revista, citada pelo site A Televisão.

"Naturalmente, aceitei com satisfação, até porque tenho excelentes relações com muitas pessoas que lá trabalham. Além disso, neste momento, tenho liberdade de escolher onde posso ir. E, por isso, vai ser bom estar ali, na SIC, a falar do meu novo livro e, se calhar, para rever colegas que não vejo há 11 anos", rematou.

"Encontrei O Amor Onde Menos Esperava já se encontra em pré-venda. "É um romance que fala de amor, de descoberta, de recomeço, de amizade, de partilha e de mudança. Uma enorme aventura, que tem como cenário o Alentejo e como protagonista uma mulher em busca da felicidade", revelou a apresentadora.

"Estou muito feliz por partilhar convosco esta história", rematou na sua conta no Instagram.

Veja o vídeo: