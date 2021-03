No início de janeiro de 2021, Fátima Lopes anunciou a sua saída da TVI. A apresentadora foi uma das principais caras da estação de Queluz de Baixo durante mais de 10 anos, tendo estado à frente do programa da tarde "A Tarde É Sua".

Esta terça-feira, dia 23 de março, na sua conta no Instagram, Fátima Lopes confirmou que está a trabalhar num novo projeto. "Hoje foi dia de fechar um novo projeto. Em breve partilho novidades", revelou, sem adiantar pistas sobre o seu novo desafio profissional.

Veja a publicação:

Em entrevista à publicação Liderança no Feminino, Fátima Lopes não adiantou pormenores sobre o seu regresso ao pequeno ecrã, frisando apenas que irá voltar. "Um destes dias", respondeu a apresentadora quando questionada sobre os projetos no mundo da televisão.

Em janeiro, em comunicado, Fátima Lopes lamentou a saída da TVI. "Lamentavelmente, ao fim de mais de 10 anos, terminou a minha colaboração de prestação de serviços com a TVI. Saio com a convicção de dever cumprido e o orgulho de ter respeitado escrupulosamente, ao longo deste período, todas as minhas obrigações e deveres profissionais, com lealdade e enorme dedicação. O meu público merece-o e, quem me conhece, sabe que não o sei fazer de outra forma", escreveu na sua conta no Instagram.

"Saio sem um projeto futuro definido. Mas com a paz própria de quem aprendeu, com a sua educação e formação, que o tempo, a experiência e a vida indicam-nos, sempre, o melhor caminho a seguir", rematou.