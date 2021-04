Fátima Lopes esteve esta segunda-feira, dia 19 de abril, no programa "Wi-fi", da RFM. Na entrevista, a apresentadora revelou qual o programa que gostou menos de apresentar.

"O programa que gostei menos de apresentar, em toda a minha vida... foi um programa na TVI, por acaso o primeiro. Era um programa só de chamadas de valor acrescentado e que era o ‘Agora é que Conta’. Não tinha conteúdo", revelou.

"Eu gosto de falar com as pessoas e de entrevistar pessoas. Foi difícil para mim porque não tinha conteúdo. Na altura, sabia que ia acontecer e que o programa tinha dias contados, mas foi difícil", contou a apresentadora que abandonou a TVI no início do ano.