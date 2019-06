O spin-off de "The Walking Dead" está de volta para a quinta temporada. Os novos episódios de "Fear the Walking Dead" chegam à televisão nacional na próxima segunda-feira, 3 de junho, a partir das 23h00, no AMC - um dia depois da estreia nos EUA.

Mais uma vez, a luta pela sobrevivência continua a guiar os acontecimentos da saga criada por Robert Kirkman e Dave Erickson. "Na quinta temporada de ‘Fear the Walking Dead’, a missão do grupo é clara: encontrar outros sobreviventes e ajudar a fazer do mundo - ou o que resta dele - um lugar melhor. Com uma determinação de aço, Morgan Jones (Lennie James) lidera o grupo com uma filosofia baseada na generosidade, no sentido de comunidade e na esperança", assinala o canal em comunicado.

"Para os personagens, ao ajudar os outros redimem-se dos erros cometidos no passado. Esta missão será posta à prova assim que entram em território desconhecido, vendo-se obrigados a enfrentar o passado e os seus maiores medos. A superação irá permitir que descubram uma nova forma de viver, algo que os mudará para sempre", avança ainda o AMC.