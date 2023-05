Laura Rodrigues foi uma das protagonistas da emissão deste domingo, dia 30 de abril, do "The Voice Kids". No palco do programa de talentos da RTP1, a jovem interpretou o tema "People Help the People" e conquistou todos os mentores.

No final da "Prova Cega", Fernando Daniel não escondeu a emoção. "Esta música faz parte de um período muito conturbado da minha vida. Ouvi-a muitas vezes (...) Os meus pais separaram-se, tive uma depressão e esta foi uma das músicas que mais ouvi, que mais me ajudou a não sentir-me sozinho", revelou o cantor.

"Já não sei se virei a cadeira porque esta música me transportou para uns anos atrás, quando mais precisei dela, ou se foi pela atua atuação. Eu fiquei completamente rendido ao que tu fizeste", frisou o mentor.

"Não sei porque razão a que escolheste e espero ter muito tempo para conversar contigo sobre isto, mas posso-te dizer agora que até ao momento és a minha prova cega favorita de todas", confessou Fernando Daniel.

No final, Laura Rodrigues escolheu a equipa da Aurea.

Veja aqui a atuação.