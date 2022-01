Na noite de passagem de ano, a RTP1 emitiu uma gala especial de "The Voice Portugal" para celebrar os 10 anos do programa. Fernando Daniel foi um dos protagonistas da emissão e subiu ao palco para recriar a sua "Prova Cega", uma das mais vistas do mundo.

"113 milhões depois... Para mim, a melhor interpretação que já fiz de 'When We Were' Young, da Adele, foi ontem. E acreditem quando vos digo que quando terminei a atuação estava a achar totalmente o oposto", frisou o cantor na sua conta no Instagram.

"Se há 'Prova Cega' que vai ficar para sempre na história do 'The Voice Portugal' é a do Fernando Daniel. E, como nunca nos cansamos de o ouvir cantar 'When We Were Young' da Adele, pedimos-lhe para repetir o momento", resumiu a produção do programa da RTP1 nas redes sociais.

Veja o vídeo: