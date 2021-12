Esta segunda-feira, dia 29 de novembro, "O Preço Certo", da RTP1, voltou a ser o programa mais visto do dia, repetindo o feito conquistado a 18 de novembro. No total, o concurso apresentado por Fernando Mendes foi visto por uma média de 1,118 milhões de espectadores.

A emissão registou 25,2% de share e ficou à frente de todos os programas do dia.

No segundo lugar do top de segunda-feira ficou o "Jornal da Noite", com 22,3% de share (um milhão de espectadores).