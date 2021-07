Francisca Cerqueira Gomes, filha de Maria Cerqueira Gomes, é uma das atrizes que faz parte da nova novela da TVI, "Festa Festa". À TV Guia, uma fonte da produtora Plural revelou o salário da jovem atriz.

De acordo com a publicação, Francisca Cerqueira Gomes recebe cerca de dois mil euros por mês. "Comparado com as estrelas da ficção é baixíssimo, mas, para quem está a dar os primeiros passos na representação, é de luxo", frisou a fonte da produção da novela da TVI.

A escolha de Francisca Cerqueira Gomes para o elenco de "Festa é Festa" gerou uma polémica nas redes sociais, à qual se juntaram vários atores.

Em entrevista à revista Cristina, a atriz falou sobre as críticas. "Fiquei triste, é normal. Ter este impacto tão grande em tanta gente... e consigo perceber o lado das pessoas", frisou. "Se era um dos meus sonhos, acho que têm de perceber o meu lado. Qualquer pessoa no meu lugar agarraria esta oportunidade, tal como eu o fiz", defendeu Francisca Cerqueira Gomes.

Veja o teaser da entrevista:

No início de março, em nota enviada ao SAPO Mag, a estação de Queluz de Baixo confirmou que a jovem realizou um casting. "Em resposta às notícias que têm saído sobre a Francisca Cerqueira Gomes, temos a informar que ela foi a um casting na Plural e está há mais de um mês a receber formação por parte da produtora, para se estrear numa nova novela", adiantou a TVI.

"A TVI está a apostar em novos talentos e tem no seu ADN a formação de novos atores e apresentadores", rematou o canal.