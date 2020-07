Na sua conta no Instagram, Filomena Cautela partilhou com os seus seguidores um resumo dos seus últimos quatro anos. "É uma partilha talvez demasiado íntima mas cá vai", começou por frisar a apresentadora da RTP1.

"Ontem foi o culminar dos meus últimos quatro anos. Anos duros, demasiadamente loucos para se descrever aqui, mas do que importa, desde janeiro deste ano que não parei um único dia. Do '5 para a meia-noite', à tournée do Limbo, ao Festival da Canção, à edição caseira talvez uma das maiores loucuras, eventos mil, dobragens e campanhas insanas, à verdadeira maratona do 'Milionário', o 'I love Portugal' foi o sprint final de uma corrida sem pausas", recordou.

"Talvez por isso nunca tenha feito tanta patetice e cometido tantas imprecisões como fiz neste programa. Valha-me uma equipa da Shine Iberia que nunca relaxa e com profissionais tão extraordinários que mesmo na exaustão e no caos nos deixam de sorriso verdadeiro. E valha-nos sempre um all mighty Vasco Palmeirim", contou.

No texto, Filomena Cautela sublinha ainda que a pandemia lhe ensinou que é preciso parar. "Esta #€&! de pandemia ensinou-me que é preciso parar para fazer as coisas. As nossas coisas. Apesar de parecer, a vida não pára e o Mundo nunca precisou tanto dos que sabem sentir. E sei que somos muitos. Que saibam os que passam por aqui que leio os vossos comentários e o quão revigorante é perceber que os que fazem questão de deixar sempre uma nota, têm o coração e a cabeça no sítio certo. É a nossa vez de nos organizarmos e com calma pintar o Mundo. Obrigada por estarem desse lado. O 'I Love Portugal' estreia em breve", rematou.