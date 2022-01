Na gala do dia 9 de janeiro, do "The Voice Portugal", Edmundo Inácio, da equipa de Diogo Piçarra, surpreendeu ao apresentar uma versão alternativa de "Comunhão de Bens", de Ágata.

A atuação do concorrente do programa de talentos tornou-se viral nas redes sociais e os elogios multiplicaram-se. No final da semana passada, o "Best of The Voice", o perfil oficial do formato no Youtube, elegeu a atuação de Edmundo Inácio como uma das melhores do mundo da primeira semana de 2022.

Veja aqui o vídeo do "Best of The Voice".

O top escolhido pela produção global do "The Voice" conta ainda com atuações de concorrentes da Noruega, Bélgica, Itália ou Espanha.