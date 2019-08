Viola Davis, que protagonizou o filme "Vedações" (2016) e a série "Como Defender Um Assassino", vai interpretar Michelle Obama no pequeno ecrã. A atriz vai vestir a pele da antiga primeira dama na série "First Ladies", do canal norte-americano Showtime.

Além de Michelle Obama, a primeira temporada produção será centrada também em Eleanor Roosevelt e Betty Ford. Segundo a Variety, a série de televisão vai mostrar a forma como as primeiras-damas influenciaram as decisões políticas da ala leste da Casa Branca.

Viola Davis também vai assumir o cargo de produtora executiva da série "First Ladies". Para já, o canal ainda não anunciou a data de estreia da primeira temporada.