"Floor Is Lava" ("Jogo da Lava") é a nova série de competição da Netflix - a produção estreou a 19 de junho no serviço de streaming e tem conquistado os espectadores um pouco por todo o mundo. Ao longo de 10 episódios, as equipas têm de superar várias provas fora do comum.

"Estas equipas têm de completar pistas de obstáculos inundadas de lava, ao saltarem de cadeiras, pendurarem-se em cortinas e mais. Parece mentira, mas não é", resume a Netflix na sinopse de "Floor Is Lava", série inspirada no jogo com o mesmo nome.

Segundo o The Hollywood Reporter, a competição foi gravada há um ano numa antiga de mobiliário e decoração em Burbank, Califórnia. A produção foi criada por Irad Eyal e Megan McGrath.

"Ver as pessoas a falhar é tão divertido, ou até mais divertido, do que as vê-las a ter sucesso. Então, funciona de qualquer maneira,” frisa Eyal.