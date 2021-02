Lívia Barros, de 14 anos, foi uma das protagonistas da terceira ronda de "Provas Cegas" do "The Voice Portugal". Na emissão do passado domingo, dia 31 de janeiro, a jovem concorrente interpretou o tema "Bohemian Rhapsody", dos Queen, e emocionou todos os mentores.

"Cantar 'Bohemian Rhapsody' já parece uma tarefa demasiado difícil para uma criança. Mas a Lívia Barros decidiu acrescentar ainda mais uma camada de complexidade e acompanhou-se ao piano. Foi impressionante", frisa a produção do programa da RTP1 nas redes sociais.

Depois de virar as quatro cadeira, a jovem cantou ainda com Marisa Liz e com a sua mãe o tema "Eu Gosto de Ti", do projeto Elas. No final da atuação, a jovem escolheu a equipa da vocalista dos Amor Electro.

Lívia Barros tem 14 anos e mora em Alhandra. "É brasileira e cresceu no Recife. Veio viver para Portugal com os pais e a irmã (9 anos) por causa da insegurança e não foi nada fácil adaptar-se ao nosso país", adianta a produção do "The Voice Kids".

Veja aqui o vídeo.