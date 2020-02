A nova série norte-americana “For Life”, que se estreia no canal AXN na próxima semana, tem uma “ideia universal” de que todos os seres humanos anseiam por ser tratados com justiça, disse o produtor Hank Steinberg.

Uma nova série vinda dos Estados Unidos, baseada numa história real, “For Life” (“Para a vida”, em tradução livre) retrata a luta de Isaac Wright Jr., sentenciado a prisão perpétua por um crime de tráfico de droga que não cometeu, o que na visão do produtor Hank Steinberg vai ao encontro da “ideia universal” e do “sentimento elementar dentro de todos os seres humanos, que anseiam por justiça e desejam ser tratados com igualdade”.

A série estreia-se em Portugal no canal AXN, no dia 27 de fevereiro, às 22:55.

Para Hank Steinberg, responsável pela escrita da série de 13 episódios, coproduzida com o cantor e ator Curtis Jackson, conhecido como 50 Cent, e com Doug Robinson, a série coincide com a “agitação e raiva pelos sistemas atuais em vigor na Europa e em todo o mundo”, e toca no “pavor” de uma acusação e punição injusta e sem motivos.