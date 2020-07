No terceiro episódio da nova temporada de "Quem Quer Ser Milionário: Alta Pressão", que foi para o ar este sábado, dia 4 de julho, uma das perguntas foi sobre o antigo Ministro da Justiça do Brasil. A concorrente Diana Tomás respondeu corretamente Sérgio Moro.

Ao ler as várias opções de resposta, a participante disse que Michel Temer foi "o presidente antes do que está agora, que é o Fora Bolsonaro". Nas redes sociais, o vídeo do momento do programa da RTP1 tornou-se viral, especialmente no Brasil. O vídeo foi partilhado também por António Tabet, ator do elenco do grupo Porta dos Fundos.

Através da sua conta no Instagram, Filomena Cautela reagiu ao momento. "Algumas notas: 1. parece que este vídeo do programa do último sábado está viral no Brasil. Já ultrapassou os 2,5 milhões de visualizações e tenho recebido um batalhão de mensagens. Todas têm em comum a gratidão de uma data de gente por perceber que em Portugal acompanhamos e somos interessados pelo que se passa por lá, 'pronts' era para saberem. O Milionário tá viral no Brasil 'melher'", escreveu a apresentadora do concurso da RTP1.

"É um grande privilégio ser livre de ter minha voz e vos garanto, não quereria ter nenhuma outra", acrescentou.

