"Freeridge" é uma das grandes apostas da Netflix para 2023. A primeira temporada da série estreia-se a 2 de fevereiro e tem sido destacada por várias publicações, como a Variety, como uma das séries mais aguardadas do primeiro trimestre do próximo ano.

Descrita como uma comédia de autodescoberta, a série vai seguir as irmãs rivais Gloria e Ines, e as suas amigas, Demi e Cameron, após espoletarem uma maldição que trouxe obscuros infortúnios às suas vidas.

A série é um spin-off de "No Meu Bairro" e conta com produção executiva de Lauren Iungerich, Jamie Uyeshiro, Eddie Gonzalez e Jeremy Haft e Jamie Dooner. Keyla Monterroso Mejia, Bryana Salaz, Tenzing Norgay Trainor, Ciara Riley Wilson e Peggy Blow fazem parte do elenco regular.

A primeira temporada vai contar com oito episódios de 30 minutos.