As três temporadas da série de ação e comédia "Future Man", que acompanham Josh Futturman, que é um porteiro de dia e jogador à noite, estreiam esta quarta-feira, dia 15 de julho, na HBO Portugal.

"Josh Futterman, obcecado por videojogos, vive em casa com os seus pais. Durante o dia, é porteiro num laboratório local. Os cientistas estão à procura de uma cura para... o herpes. À noite, Josh está sempre a passar de nível num videojogo chamado Biotic Wars: é um herói nesse mundo digital. O que acontece é que a Biotic Wars é uma simulação do futuro... e ele será recrutado para viajar no tempo e impedir a extinção da humanidade dos visitantes extraterrestres", explica o serviço de streaming em comunicado.

Segundo a HBO, a comédia de ficção científica de Seth Rogen, Evan Goldberg, Kyle Hunter e Ariel Shaffir presta uma homenagem à cultura pop. O elenco conta com Josh Hutcherson, Eliza Coupe, Derek Wilson , Haley Joel Osment e Ed Begley Jr.