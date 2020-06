Durante a gala deste domingo, dia 14 de junho, do "Big Brother" as concorrentes foram desafiadas para uma prova de cultura geral. O objetivo era escolher a nova líder da "casa mais vigiada do país".

Na primeira questão, a "voz" do reality show perguntou às participantes quantos habitantes tinha Portugal. A maioria das concorrentes aproximou-se do número certo - no final do ano passado, o país somava 10.267.617 habitantes, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Noélia foi a concorrente que respondeu o valor mais baixo. Para a participante do reality show da TVI, em Portugal, vivem apenas dois milhões de pessoas. "No 'Big Brother', a algarvia acaba por arrancar inúmeras gargalhadas por não saber o número total de habitantes no nosso país", frisa a produção do programa no site.

Veja aqui o vídeo.