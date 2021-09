A HBO Max decidiu não encomendar uma segunda temporada da série "Genera+ion". A primeira temporada, contou com duas partes de 16 episódios, recebeu elogios da crítica, mas as audiências poderão ter ditado a decisão do serviço de streaming.

O cancelamento da série foi confirmado pela HBO ao site Deadline. "Estamos muito orgulhosos por ter a parceria com Zelda e Daniel Barnz para representar fiel e autenticamente a juventude LGBTQ+ e com um grupo tão diversificado de personagens e histórias", sublinhou o serviço de streaming em comunicado.

"Genera+ion" foi criada por Zelda Barnz e Daniel Barnz e contou com produção executiva de Daniel Barnz, Ben Barnz, Zelda Barnz e Lena Dunham.

O elenco contou com Nathanya Alexander, Chloe East, Nava Mau, Lukita Maxwell, Haley Sanchez, Uly Schlesinger, Nathan Stewart-Jarrett e Chase Sui Wonders, Justice Smith e Martha Plimpton. Da lista de atores convidados fazem parte J. August Richards, Mary Birdsong, Alicia Coppola, Patricia De Leon, Diego Josef, Anthony Kevyan, Sydney Mae Diaz, John Ross Bowie, Marwan Salama, Marisela Zumbado e Sam Trammell.

Veja o trailer:

Uma série criada em família sobre a geração Z

Antes do lançamento da primeira temporada da série que acompanha um grupo diversificado de alunos do ensino secundário, o SAPO Mag conversou com os protagonistas - Uly Schlesigner (Nathan), Chloe East (Naomi), Nathanya Alexander (Arianna), Lukita Maxwell (Delilah), Justice Smith (Chester), Chase Sui Wonders (Riley) e Haley Sanchez (Greta) - e com os criadores - Zelda Barnz, Daniel Barnz e Ben Barnz.

A comédia dramática, que ao longo da primeira temporada explora a sexualidade moderna e testa crenças enraizadas sobre a vida, começou a nascer depois de Zelda Barnz, de 19 anos, ter revelado à sua família que era queer. As conversas à mesa de jantar começaram a centrar-se no estilo de vida da geração Z (pessoas nascidas, em média, entre a segunda metade dos anos 1990 até o início do ano 2010), o que levou à criação da ideia para a série "Genera+ion".

Depois de muitas conversas, Zelda Barnz e os seus pais, Daniel Barnz, realizador de "Beastly - O Feitiço do Amor" ou "Cake - Um Sopro de Vida", e Ben Barnz, começaram a trabalhar na série. "Eu e o meu marido Ben produzimos e trabalhamos juntos há muito tempo. E os nossos filhos cresceram no meio deste mundo. (...) Por isso, pareceu-nos uma evolução muito natural quando a Zelda teve esta ideia. Pareceu-nos bem fazer isto juntos. Acho que eu trouxe alguma experiência na escrita de guiões e ela trouxe experiência e autenticidade sobre como é ser um jovem com a idade das personagens da série. Assim, acabou por ser uma colaboração fantástica", frisou o realizador Daniel Barnz.

Além do trabalho em família, "Genera+ion" contou ainda com a ajuda de Lena Dunham ("Girls"). "Ela é mesmo uma mentora para mim. E, falando da série em particular, ela contribuiu muito. É uma grande inspiração quando se trata de autenticidade e de dizer a verdade na narrativa", confessou Zelda Barnz em conversa com o SAPO Mag, durante uma conferência virtual que juntou vários jornalistas de todo o mundo.

Para a jovem criadora, o grande trunfo da série é a autenticidade. "Acho que a palavra que melhor descreve a série é autenticidade", frisou Zelda Barnz. "Eu diria que 'coragem' é a melhor palavra para descrever a série, no sentido em que as nossas personagens são corajosas ao serem o que querem ser", acrescentou o seu pai Daniel. "É ousada. Acho que o que me anima sobre a Zelda e os seus amigos, sobre esta geração, é facto de viverem de forma ousada".

As histórias da sua geração Z... sem tabus

Segundo o serviço de streaming, "Genera+ion" é uma série "sombria, mas divertida, que acompanha um grupo diversificado de alunos do ensino secundário, cuja exploração da sexualidade moderna testa crenças profundamente enraizadas sobre a vida, o amor e a natureza da família na sua comunidade conservadora".

Um dos jovens protagonistas é Chester, personagem interpretada Justice Smith. "O Chester é uma força da natureza", começa por frisou o ator em conversa com o SAPO Mag, acrescentando que a personagem "detesta tudo o que é básico". "Ele abraça todas as suas idiossincrasias. Ele quer ser visto e conhecido, é muito catártico", frisou.

O protagonista da série é o melhor jogador de pólo aquático do liceu e gosta de quebrar regras e tabus. Sempre confiante, gosta de dar nas vistas e não se deixa afetar pelos comentários negativos, contou o ator. "Esta personagem é incrivelmente diversificada e com muita profundidade. Mas também é muito bem-humorado, diverte e anima. Portanto, interpretar uma personagem que equilibra essas duas coisas é um desafio", sublinhou Justice Smith, revelando que os primeiros quatro episódios da série apresentam aos espectadores o caminho de Chester.

Com menos confiança do que Chester e ainda a descobrir a sua identidade, Nathan, personagem de Uly Schlesigner, também promete ser uma das peças centrais da história de "Genera+ion". "As histórias deles são tão reais, tens estes momentos na vida em que estás a chorar e depois algo engraçado acontece e estás a rir e a chorar. É fantástico. É o que mais gosto no argumento", confessou o ator, lembrando que a sua personagem não conta à sua família que é bissexual.

"Nunca vi uma personagem bissexual representada de uma forma tão bela e honesta, não como um estereótipo. (...) Nem é retratado como uma piada, tipo: 'oh, ele é gay mas está apenas a esconder-se'. Não, ele é mesmo bi", sublinhou Uly Schlesigner.

"As nossas personagens são engraçadas e são patetas... é como a vida real. Acho que foi isso que me impressionou mais", acrescenta Chloe East, que veste a pele de Naomi, irmã de Nathan. "Sinto-me confiante, acho que vai correr bem. Mesmo só vendo o piloto e os dois primeiros episódios, foi difícil ver-me a mim própria. Acho que todos se sentem assim", revelou.

Nathanya Alexander, que dá vida a Arianna na série da HBO Max, também ficou surpreendida com o argumento da série. "Fiquei espantada com os detalhes e quão autêntico e cru era. Consegue captar bem a adolescência e a juventude, como se afastasse do que é bom ou mau, do que é estranho ou engraçado", sublinhou.

"Fiquei incrivelmente atraída pelas personagens, como estão bem desenvolvidas, como estão estruturadas, sabemos quem elas são na vossa vida real", acrescentou Lukita Maxwell (Delilah), em conferência de imprensa. "Esta série também é muito engraçada, acho eu. E algo único na série é que vamos ver tudo o que é estranho, divertido... vamos lidar com tudo o que podem imaginar, não fugimos de nada", acrescentou Nathanya Alexander.

Chase Sui Wonders (Riley) e Haley Sanchez (Greta) completam o grupo de protagonistas e subscrevem a opinião dos colegas de elenco. No arranque da primeira temporada, a tímida Greta sente uma atração por Riley - apesar de não o confessar, a personagem não consegue evitar os olhares e a tensão.

"Estou feliz por poder contar uma história que acho ser tão autêntica. Trabalho arduamente para garantir que as suas histórias sejam contadas da melhor forma possível, para que quando todos virem a personagem... possam ver-se a si próprias", sublinhou Haley Sanchez.

Já Chase Sui Wonders confessa que, nos tempos de liceu, era completamente diferente da sua personagem. "Não fui nada como a Riley no liceu, ela é muito mais fixe do que eu. Por isso, tem sido um desafio. Mas também é muito divertido", garantiu a atriz.