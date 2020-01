Cuidado com os Globos de Ouro: o prémio da Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood tantas vezes ridicularizado pode ser uma arma.

Foi o que descobriram as estrelas de "The Act" Patricia Arquette e Joey King numa das festas após a cerimónia no domingo à noite.

Mesmo no fim da gravação de um curto vídeo no elevador da festa da InStyle e Warner Bros., King foi de encontro ao novo troféu da colega.

O resultado foi uma visível marca na testa, partilhada nas redes sociais juntamente com a promessa de nunca mais ficar esquecida: "A Patricia Arquette bateu-me acidentalmente na cabeça com o seu Globo de Ouro. Esta frase vai dar-me o direito de me gabar para o resto da minha vida".

Por sua vez, Patricia Arquette começou por dizer a brincar que "o que acontece no elevador fica no elevador", mas desfez-se em desculpas à colega.

Para que conste, Patricia Arquette fez um "2 em 1": "Roubei o chapéu e a Joey ficou com um alto na sua cabeça".