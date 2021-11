A série portuguesa de ficção "Glória", realizada por Tiago Guedes, a primeira a ser produzida para a Netflix, chegou na passada sexta-feira, dia 5 de novembro. No fim de semana de estreia, em Portugal, a produção chegou ao primeiro lugar do ranking diário do serviço de streaming.

Além de Portugal, "Glória" também subiu ao top diário da Netflix no Luxemburgo. Segundo os dados do site Flixpatrol, a primeira temporada da série ocupa o décimo lugar do ranking geral. Em Portugal, no top de séries, "Glória" ultrapassou "Criada" (segundo lugar) e "Squid Game" (terceiro lugar). A produção portuguesa lidera também o ranking geral, tendo roubado superado os filmes "Exército de Ladrões" e "Lovehard". "Glória" é um thriller de espionagem e ação, passado em Portugal nos anos finais da ditadura do Estado Novo, e ainda durante a Guerra Fria, sendo uma história de ficção assente num contexto e em factos reais. A ação concentra-se na aldeia da Glória do Ribatejo, onde durante décadas funcionou um centro norte-americano de transmissões (RARET), que tinha como objetivo transmitir "propaganda ocidental para os países do Bloco de Leste". A história de ficção é protagonizada pelo engenheiro João Vidal (o ator Miguel Nunes), filho de um alto dirigente do Estado Novo, recrutado pelo KGB, a polícia secreta de Moscovo. A série conta com a participação de Victoria Guerra, Afonso Pimentel, Adriano Luz, Carolina Amaral, Joana Ribeiro, Albano Jerónimo, Marcelo Urgeghe, Stephanie Vogt e Jimmy Taenaka, entre outros.