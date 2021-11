A série portuguesa de ficção "Glória", realizada por Tiago Guedes, a primeira a ser produzida para a Netflix, chegou na passada sexta-feira, dia 5 de novembro. No fim de semana de estreia, em Portugal, a produção chegou ao primeiro lugar do ranking diário do serviço de streaming.

No top de séries, "Glória" ultrapassou "Criada" (segundo lugar) e "Squid Game" (terceiro lugar). A produção portuguesa lidera também o ranking geral, tendo roubado superado os filmes "Exército de Ladrões" e "Lovehard".

A nível mundial, a série sul-coreana "Squid Game" continua a destacar-se na liderança do ranking do serviço de streaming. Até este domingo, "Glória" ainda não tinha conquistado o top 10 fora de Portugal, segundo os dados do site Flixpatrol.

"Glória" é um thriller de espionagem e ação, passado em Portugal nos anos finais da ditadura do Estado Novo, e ainda durante a Guerra Fria, sendo uma história de ficção assente num contexto e em factos reais.

A ação concentra-se na aldeia da Glória do Ribatejo, onde durante décadas funcionou um centro norte-americano de transmissões (RARET), que tinha como objetivo transmitir "propaganda ocidental para os países do Bloco de Leste".

A história de ficção é protagonizada pelo engenheiro João Vidal (o ator Miguel Nunes), filho de um alto dirigente do Estado Novo, recrutado pelo KGB, a polícia secreta de Moscovo.

A série conta com a participação de Victoria Guerra, Afonso Pimentel, Adriano Luz, Carolina Amaral, Joana Ribeiro, Albano Jerónimo, Marcelo Urgeghe, Stephanie Vogt e Jimmy Taenaka, entre outros.