Na fase de "Provas Cegas" do "The Voice Portugal", os Good Habits conquistaram os quatro mentores e escolheram a equipa de Diogo Piçarra. Na primeira ronda do programa de talentos da RTP1, o trio interpretou o tema "Ain't No Mountain High Enough", de Marvin Gaye e Tammi Terrell.

Depois de conquistarem os mentores e o público em Portugal, André Seravat, Inês Villadelprat e Sophie Vidal chamaram a atenção da produção internacional do formato. Este fim de semana, o canal "Best of The Voice" destacou e elogiou o trio português no vídeo especial "Phenomenal Trio Blind Auditions on The Voice".

Veja aqui o vídeo.

Os Good Habits são formados por três melhores amigos, André Seravat, Inês Villadelprat e Sophie Vidal. Os três cantores estudaram juntos na Academia de Música Vilar do Paraíso e já trabalharam, por exemplo, com Syro, Noémia Costa, Adelaide Ferreira, Soraia Tavares, Irma, Diana Castro, Ruben Madureira ou Sissi Martins.