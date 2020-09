No arranque da conversa com o jornalista Pedro Pinto, Cristina Ferreira revelou que antes da estreia do programa "Dia De Cristina" vai fechar "uma era" no "Você na TV". "Está quase, quase, quase [a chegar a estreia]. Está a dias. Antes de o dizer, vai haver um momento do qual tenho grande expectativa, mas algum receio... acho que me vou emocionar muito. Antes de voltar à antena, há uma coisa que me falta fazer: fechar o 'Você na TV' na dupla que toda a gente conheceu". revelou.

"O'‘Você na TV' nunca trocou de nome na minha ausência... ficou lá. Teve a Maria [Cerqueira Gomes] no meu lugar, o Manuel [Luís Goucha] neste momento está sozinho. E eu antes de me estrear na TVI vou ao lado do Manuel encerrar um ciclo e uma dupla. (...) Está para muito breve e o 'Dia de Cristina' estreia logo a seguir", contou.

Leia aqui o resumo da entrevista da apresentadora na TVI.