Apesar de ainda não haver nenhuma confirmação oficial, a publicação avança que Felipa Garnel, a nova diretora de programas da TVI, quer que Manuel Luís Goucha troque o "Você na TV" pelo programa das tardes.

A revista Maria avança ainda que o apresentador deverá formar dupla com Fátima Lopes. "Vai mudar tudo. O Manel vai para as tardes. Foi escrito que ele ia fazer sozinho, mas não, ele vai formar dupla com a Fátima Lopes. Eles dão-se muito bem, têm muito boa química, conhecem-se a trabalhar e será uma aposta forte para as tardes", contou uma fonte à revista.

Para já, a TVI não confirmou nenhuma alteração para os programas "Você na TV" e "A Tarde É Sua".