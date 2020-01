Esta semana, Ellen DeGeneres teve de tirar uma folga e desafiou Jennifer Aniston a conduzir o seu talk show. A atriz confessou que tentou fugir ao convite, mas acabou por aceitar e ser a apresentadora do programa durante um dia.

Aproveitando que estava no estúdios da Warner Brothers, a atriz decidiu visitar o Central Perk e surpreender os fãs. Enquanto os turistas tiravam fotografias no cenário da série "Friends", Jennifer Aniston escondeu-se atrás do sofá e foi aparecendo de surpresa.

Veja o vídeo: