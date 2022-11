Após a série “Hawkeye”, estreada há cerca de um ano, a Marvel volta a celebrar o Natal com “The Guardians of the Galaxy Holiday Special”, que chega esta sexta-feira, 25 de novembro, à Disney+.

A comandar o especial televisivo com 44 minutos, o segundo do Universo Cinematográfico Marvel após “Werewolf By Night: Lobisomem”, estreado a 7 de outubro, está James Gunn, o realizador dos dois filmes já lançados e que tem agendado um terceiro, uma despedida do supergrupo de mercenários espaciais, com estreia em maio de 2023.

Todo o elenco principal dos filmes está de regresso, nomeadamente Chris Pratt como Peter Quill, Dave Bautista como Drax, Zoe Saldana como Gamora, Karen Gillen como Nebula e Pom Klementieff como Mantis, além de Bradley Cooper e Vin Diesel como as vozes de Rocket e Groot.

“The Guardians of the Galaxy Holiday Special” é considerado o ultimo filme da chamada Fase 4 do Universo Cinematográfico, sendo que penúltimo “Black Panther: Wakanda Para Sempre”, está em exibição nos cinemas.

Mas mais do que isso, James Gunn esclarece que permitiu adiantar alguns temas que serão vistos logo no início do terceiro filme.

"Usei o especial como um cavalo de Troia para introduzir algumas coisas que não queria ter que explicar [no filme]. Então, o facto de os Guardiões terem comprado Lugarnenhum do Colecionador (...), de Cosmo (Maria Bakalova), a cadela telecinética, ser agora parte do ambiente deles e o outro relacionamento que apresentamos eram parte do Volume 3 (...) e pudemos trazer para o especial para que não ocupe tanto tempo na próxima longa-metragem", contou ao sítio brasileiro Omelete.

Chris Pratt, Dave Bautista e James Gunn durante a rodagem

Desde 1 de novembro o novo co-diretor executivo da rival DC Studios, James Gunn recorda que a ideia para o especial surgiu meio a brincar meio a sério durante uma conversa com Kevin Feige, o presidente da Marvel Studios, que a levou a Bob Iger, o então presidente da Disney (e que regressou esta semana).

Após ser aprovada, o realizador diz que escreveu o argumento em três dias e não houve pedidos de alteração da Marvel: na história, os Guardiões da Galáxia tentam oferecer uma prenda de Natal a Peter Quill e para isso deslocam-se à Terra para sequestrar Kevin Bacon.... interpretado pelo próprio.

O ator aceitou quase instantaneamente participar, o que foi um alívio para James Gunn: "Estava com medo porque já tinha escrito o argumento e não queria trocá-lo por outra pessoa".

Note-se que o "casting" não foi totalmente um tiro no escuro: os dois trabalharam juntos em "Super-Quê?", um filme de 2010 que apresentava um peculiar universo de super-heróis e que chamou a atenção da Marvel e levou à posterior contratação para o primeiro "Guardiões da Galáxia", lançado em 2014.

Outra novidade é que esta aventura especial dos Guardiões dá maior protagonismo a duas personagens secundárias nos filmes.

"Adoro Drax e Mantis, adoro os dois como personagens e amo a relação que eles têm", comentou o realizador, acrescentando que a escolha se deve à sua energia anárquica e ao talento cómico dos respetivos atores.

"Era importante para mim mostrar ao público o que podem fazer como intérpretes, comediantes e atores dramáticos, especialmente Pom", explicou, notando que também é uma forma de mostrar o crescimento de Mantis em relação ao segundo filme, onde "era uma personagem diminuída por Ego. Ela não era propriamente ela, mas isso tem anos e ela é uma membro integral da família Guardiões".

TRAILER: