"Hamlet", a célebre peça do dramaturgo inglês William Shakespeare, com dramaturgia de Miguel Graça e encenação de Carlos Avilez, vai chegar ao pequeno ecrã no próximo de semana. Com tradução de Sophia de Mello Breyner Andresen, a peça estreia-se no sábado, dia 12 de novembro, às 22h00, na RTP2.

O elenco conta com mais de 30 atores e músicos, onde se inclui José Condessa no papel de Hamlet. Elmano Sancho, Elmano Coelho (Saxofone), Flávio Gil, Gonçalo Almeida, Henrique Gomes, João Gaspar, João Pecegueiro, Luiz Rizo, Marco Sá Pedroso, Maria João Pinho, Miguel Amorim, Miguel Loureiro, Renato Pino, Rodrigo Cachucho, Sérgio Silva, Teresa Côrte-Real e João Vasco também fazem parte do projeto.

"Escrita entre 1599 e 1601, Hamlet, talvez a mais célebre peça de William Shakespeare e uma das mais icónicas personagens da literatura é, à primeira vista, uma tragédia de vingança que se inicia quando o Príncipe da Dinamarca descobre que o pai foi assassinado pelo tio, Cláudio, usurpador do trono e agora casado com Gertrudes, mãe de Hamlet", frisa a RTP2.

A tradução de Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-2004) acrescenta "inexcedível brilho ao texto". Concluída em 1965, a primeira publicação desta tradução foi feita na revista O Tempo e o Modo – inicialmente proibida na sua integralidade pela Comissão de Censura, por haver na peça uma personagem de nome Marcelo, tal como Marcelo Caetano.

Aquando da primeira publicação, em 1987, a poeta escreveu: "Tentei, quanto possível, traduzir rente ao texto, ser fiel à riqueza e à densidade de cada frase e encontrar uma linguagem que fosse a do Teatro".