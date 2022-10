"House of the Dragon" tornou-se no título mais visto nas plataformas da HBO em Portugal (HBO Portugal e HBO Max), ultrapassando a oitava temporada de "A Guerra dos Tronos", revelou o serviço de streaming em comunicado.

A produção inspirada na obra de George R.R. Martin registou o maior número de espectadores numa nova série original da história da HBO e o melhor lançamento de uma série na HBO Max nos Estados Unidos, América Latina e Europa. "Todos os episódios da série têm, até à data, uma média de 29 milhões de espectadores nos EUA, mais do triplo da sua audiência média na noite de estreia, com uma forte visualização posterior", adianta a plataforma.

Fora da Europa, a prequela de "A Guerra dos Tronos" também ultrapassou a oitava temporada de "A Guerra dos Tronos", tornando-se o título mais visto da HBO na América Latina, Sudeste Asiático, Hong Kong e Taiwan num serviço de transmissão da plataforma (a série está disponível na HBO Max em 39 países da América Latina, 21 países da Europa e na HBO GO no Sudeste Asiático, Hong Kong e Taiwan).

"Estamos muito entusiasmados por ver que 'House of the Dragon' acende a chama entre os fãs de 'A Guerra dos Tronos' em todo o mundo, assim como nos novos espectadores que estão a descobrir o mundo de Westeros pela primeira vez. Parabéns a George, Ryan, Miguel e a toda a equipa de 'House of the Dragon' pela incrível primeira temporada", frisou Casey Bloys, Presidente e Diretor Executivo da HBO e HBO Max disse.