"Valley of Tears", uma minissérie dramática de dez episódios, inspirada em factos reais da Guerra do Yom Kippur, em Israel, em 1973, estreou-se esta quinta-feira, dia 12 de novembro, na HBO Portugal.

"Conduzindo o público até à batalha final, a série acompanha jovens combatentes enviados para uma guerra, que se veio a saber mais tarde, poderia ter sido evitada pelos líderes em quem eles confiavam cegamente", explica o serviço de streaming, acrescentando que a série centra-se na universalidade do heroísmo e do sacrifício.

Ao longo dos episódios serão acompanhadas "quatro histórias únicas e interligadas: uma famosa estrela boémia da televisão à procura do filho distante, que é um soldado recém-recrutado; um comandante e o seu mais recente amigo, um analista de inteligência; um tripulante do tanque que representa o movimento de reforma da justiça social dos Panteras Negras de Israel; e uma oficial que se recusa a deixar os campos de batalha, desobedecendo às ordens diretas de evacuação".

Filmados no local real da guerra, estes retratos "íntimos destacam a tensão, as ansiedades e os sentimentos do povo daquele país num plano ampliado, com o resultado sem precedentes de uma vitória improvável", frisa a HBO Portugal.

A série é protagonizada por Lior Ashkenazi (“Foxtrot”), Aviv Alush (“A Cabana”), Lee Biran, Shahar Taboch, Joy Rieger, Ofer Hayoun (“Euphoria”), Imri Biton (“Just for Today”) e Maor Schwitzer (“Shtisel”).