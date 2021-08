A HBO confirmou esta segunda-feira e renovação de "A Grande Onda da Nazaré" para uma segunda temporada.

A série documental desportiva com seis partes lançada a 19 de julho pela HBO Portugal centra-se no pioneiro do surf de ondas grandes Garrett McNamara e dos seus colegas surfistas enquanto procuram encontrar e surfar a maior onda do mundo.

Em comunicado, a HBO indica que a segunda temporada irá continuar a seguir Garrett e Nicole McNamara, assim como outros intervenientes da primeira temporada, enquanto se aproximam de tornar o seu sonho realidade, apresentando ainda novos novos surfistas de ondas grandes que se juntam para conquistar uma onda gigante na Nazaré.

A primeira temporada foi realizada pelo premiado cineasta Chris Smith.

"Depois de visitar a Nazaré, na esperança de conquistar uma onda de 30 metros, Garrett McNamara levou o desporto a patamares cada vez maiores e, juntamente com os habitantes locais, ajudou a transformar a vila piscatória, num destino de surf de excelência", frisava o serviço de streaming em comunicado.

"A Grande Onda da Nazaré" cruzou a "história transformadora da vila à beira-mar com McNamara e a procura contínua dos seus colegas pela onda mais alta do planeta".

"A série capta o espírito comum e a paixão destemida partilhada por McNamara e pelos surfistas de ondas grandes de todo o mundo, enquanto se esforçam para superar lesões que lhes alteram as vidas e incidentes na procura coletiva pelo inconcebível", adiantava a HBO na apresentação.

"Abrangendo quatro continentes, 'A Grande Onda da Nazaré' é uma história inspiradora de um grupo de pessoas à procura de alcançar novos patamares e uma vila e desporto que mudaram para sempre devido a um sonho aparentemente impossível", explicava o serviço de streaming.

