Elena Skopetos, atriz e humorista norte-americana, dedicou uma parte do seu espetáculo a analisar algumas cenas de "Anatomia de Grey". No vídeo partilhado no Youtube, a comediante faz uma paródia sobre as cirurgias da série.

Em palco, Elena Skopetos recria com humor algumas cenas e usa como banda sonora o tema "Chasing Cars", dos Snow Patrol.

O vídeo soma mais de 300 mil visualizações no Youtube e vários elogios.

Veja o vídeo: