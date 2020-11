"Amor com Data Marcada" é o mais recente sucesso da Netflix. O filme protagonizado por Emma Roberts e Luke Bracey estreou-se no passado dia 28 de outubro e tem estado em destaque no ranking diário do serviço de streaming.

Para celebrar o sucesso da produção, a Netflix desafiou várias estrelas dos seus reality shows para encontros rápidos. O vídeo "Holidate, speed dating" conta com a participação de concorrentes de "Love is Blind", "Too Hot To Handle" e "The Circle". O protagonista de "Amor com Data Marcada", Luke Bracey, também aceitou o convite.

No Youtube, o vídeo do serviço de streaming soma mais de dois milhões de visualizações.

Veja o vídeo: