"I May Destroy You", comédia protagoniza por Michaela Coel (criadora da série e ícone do movimento #MeToo), chega à HBO Portugal na segunda semana de junho, no dia 8. A série "intrépida, honesta e provocadora" explora a questão do consentimento sexual na vida contemporânea e, no novo panorama de encontros e relações, a diferença entre liberação e exploração.

O primeiro trailer da produção foi revelado esta terça-feira, dia 26 de maio, pelo serviço de streaming.

Veja o trailer:

"Arabella Essiedu é uma londrina segura e despreocupada com um grande grupo de amigos, um caso amoroso convertido em potencial namorado em Itália, e uma promissora carreira de escritora. Mas, quando é drogada e violada, todos os aspetos da sua vida e da sua identidade vão ser postos em causa", avança a HBO.

Num "tom agridoce" e com Londres como cenário ("onde a satisfação está só à distância de uma app"), esta série explora o" contexto moderno do sexo, namoros e relacionamentos, seguindo a história de uma mulher depois de ter sofrido uma agressão sexual".

Weruche Opia, Paapa Essiedu, Aml Ameen, Adam James, Sarah Niles, Ann Akin, Harriet Webb, Ellie James, Franc Ashman, Karan Gill, Natalie Walter e Samson Ajewole também fazem parte do elenco.