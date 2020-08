"Hoops", comédia de animação para adultos, estreou no passado dia 21 de agosto na Netflix e nos últimos dias tem conquistado os espectadores em Portugal - segundo o ranking diário da plataforma, a produção é o décimo conteúdo mais visto esta quarta-feira, dia 26.

A nova série de animação para adultos do serviço de streaming, depois de apostas como "BoJack Horseman", "F is for Family" ou "Big Mouth", foi criada pelo ator, humorista, argumentista e cantor Ben Hoffman e tem na produção executiva nomes como Phil Lord e Chris Miller ("O Filme Lego") e Bento Box ("Bob’s Burgers"). Outro produtor executivo, o ator Jake Johnson dá a voz ao protagonista, ao lado de Max Greenfield, Damon Wayans Jr. e Hannah Simone, com quem contracenou em "Jess e os Rapazes".

A série é centrada em Jake Johnson, um treinador de basquetebol de liceu. O professor é conhecido por ter "pavio curto" e acha possível tornar a sua péssima equipa capaz de jogar nas ligas superiores. O protagonista acredita que vencer as partidas é a chave para dar a volta à sua vida infeliz.

"Um desbocado treinador de basquetebol de uma escola secundária está convencido de que consegue chegar às grandes ligas se der a volta à sua terrível equipa. Boa sorte", descreve a Netflix na sinopse da série de animação.