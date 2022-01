"House of the Dragon", spin-off da saga "A Guerra dos Tronos", chega este ano à HBO Max e George R.R. Martin já teve oportunidade de ver o primeiro episódio da nova série.

No seu blog pessoal, o escritor revelou que adorou o primeiro episódio. "É sombrio, é poderoso, é visceral... da forma que eu gosto de ver a minha fantasia épica", frisou o autor de "As Crónicas de Gelo e Fogo".

"Acho que os Targaryens estão em muito boas mãos. Penso que ninguém vai ficar desapontado", escreveu George R.R. Martin.

No texto, o escritor norte-americano confessou que ficou "estupefacto" ao ver que "House of the Dragon" era uma das séries mais aguardadas, segundo o IMDB.

Baseada em "Fire & Blood", de George R.R. Martin, a série, que se passa 300 anos antes dos acontecimentos de "A Guerra dos Tronos", conta a história da Casa Targaryen.

Além do vídeo, foi anunciado que Wil Johnson vai encarnar Ser Vaemond Velaryon (irmão mais novo de Coryls Velaryon e comandante na marinha de Velaryon), John Macmillan será Ser Laenor Velaryon (filho de Corlys Velaryon e Rhaenys Targaryen), Savannah Steyn assumirá o papel de Lady Laena Velayron (filha de Corlys Velaryon e Rhaenys Targaryen) e Theo Nate foi confirmado como Ser Laenor Velaryon (filho de Corlys Velaryon e Rhaenys Targaryen).

"House of the Dragon" será produzida por Martin, Ryan Condal (cocriador da série "Colony") e Miguel Sapochnik, que dirigiu seis episódios de "A Guerra dos Tronos".

Condal e Sapochnik serão os showrunners da produção, o primeiro como argumentista, o segundo como realizador de vários episódios, incluindo o piloto.